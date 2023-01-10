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Gündem Gaziantep'te 7 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

Gaziantep'te 7 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te yapılan operasyonda 7 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edilirken M.A. isimli organizatör gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 18:24:00 -
Gaziantep'te 7 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle göçmen kaçakçılığı operasyonu yaptı.

Yapılan operasyon sonucunda Şehitkamil ilçesinde yurtdışından ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ile göçmenleri yasa dışı yollarla yurda soktuğu belirlenen 1 organizatör yakalandı.

Yakalanan göçmenler yapılan yasal işlemlerin ardından sınırdışı edilmek üzere ilgili birime teslim edilirken, düzensiz göçmenleri ülkeye getirdiği tespit edilen M.A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

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