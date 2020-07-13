Gaziantep'te 4 bin 644 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 bin 644 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün yapılan denetimlerde 4 bin 644 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca 295 iş yerinde yaptığı denetimlerde 6'sına işlem gerçekleştirdi.