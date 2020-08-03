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Aktüel

Gaziantep'te 2 bin 913 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-03 09:08:30 -
Gaziantep'te 2 bin 913 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 913 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 913 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ekipler, ayrıca denetim yaptıkları 437 iş yerinden ikisine cezai işlem uyguladı.

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