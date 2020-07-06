Gaziantep'te 2 bin 70 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 bin 70 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, güvenlik güçleri kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 bin 70 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetlenen 201 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.