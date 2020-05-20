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Gaziantep’te 11 bin 930 şahsa ve 37 iş yerine ceza

Gaziantep’te 11 bin 930 şahsa ve 37 iş yerine 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:52:33 -
Gaziantep’te 11 bin 930 şahsa ve 37 iş yerine ceza

Gaziantep’te 11 bin 930 şahsa ve 37 iş yerine 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapıldı.


Türkiye’deki cezaların yarısının kesildiği Gaziantep’te 4 günlük kısıtlamada 11 bin 930 şahsa ve 37 iş yerine işlem yapıldı. Tüm uyarılara rağmen kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesildi. Kentte vaka sayısı artış göstermesine rağmen bazı vatandaşlar uyarılara kulak asmıyor. Giriş çıkışların kapalı olduğu kentte, Gaziantep Valiliği vakaların önüne geçebilmek için sıkı tedbirler alıyor.

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