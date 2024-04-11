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Yerel Gaziantep'i sağanak ve dolu esir aldı
Yerel

Gaziantep'i sağanak ve dolu esir aldı

Yeniakit Publisher
2024-04-11 21:51:00 -
Gaziantep'i sağanak ve dolu esir aldı

Gaziantep'te etkili olan sağanak ve dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Gaziantep'te etkili olan sağanak ve dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Gaziantep’te akşam saatinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

.Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Dolu nedeniyle yollar beyaza büründü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yağış nedeniyle birçok alt geçit tıkandı, bu durum taşkınlara yol açtı.

İtfaiye ekipleri birçok noktada müdahale ediyor. (İLKHA)

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