Gaziantep Valisi Davut Gül açıkladı: 3 bin 650 ilave derslik yapacağız

Merkez Şahinbey ilçesinin Perilikaya Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, geçtiğimiz yıl başlattıkları “100’üncü Yılda 100 Hayırsever Kampanyası”na destek veren herkese teşekkür etti.

“100’üncü Yılda 100 Hayırsever Kampanyası” büyük ilgi gördü”

Kamuya ait okulların açılışına yetişemediklerini belirten Gül, “Bu sene 41 tane okulumuz tamamlandı. Yılsonuna kadar 54 tane daha okulumuz tamamlanacak. Hayırseverlerle ilgili de ‘100’üncü Yıl'da 100 Hayırsever Projesi’ var. Bu kampanyaya belediyelerimiz, milletvekillerimiz, odalarımız hayırseverlerimiz ve herkes katkı sunuyor. Normal şartlarda bizim ‘100’üncü Yıl'da 100 Hayırsever Projesi’ ile ilgili yapmak istediğimiz etkinlik; devlet büyüklerimizin vakti ve programı uygun olduğunda toplu bir program yapmak istiyoruz. Ama her ne kadar toplu program yapsak da, kamu okullarının açılışına vakit bulamazsak da hayırseverlerle birlikte en azından küçük çaplı açılışlar yapmak istedik.” dedi.

“3 bin 650 ilave derslik yapacağız”

Gaziantep'in şanslı bir şehir olduğunu belirten Gül, “Genç bir nüfusumuz var ama genç nüfusun aynı zamanda ihtiyaçları var. Bundan dolayı okul ihtiyacımız ortaya çıkıyor. Her sene Türkiye'nin en büyük bütçelerini almamıza ve çok sayıda okul yapılmasına rağmen halen o eksikliğimiz devam ediyor ama yapılanlara bakıldığında kalan sorunlarla çözülebilecek inanıyoruz. 2021 yılında bütçe ilk açıklandığında 1 milyar TL bütçemiz olmasına rağmen yaklaşık 1 milyar 350 milyon TL destek alarak yatırım bütçemiz 2 milyar 350 milyon liraya çıktı. 3 bin 650 ilave derslik yapacağız. Yaklaşık olarak cumhuriyet tarihinde 60 yılda yapılan derslik sayısı kadar. Buna rağmen sorunumuz bitti mi? Bitmedi. Burada hayırseverlerin katkısı ve milletvekillerin desteğiyle 2-3 yıl içinde eğitimin fiziki eksikliklerini ortadan kaldırmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Okuldaki temizlik ve güvenlik sorunun da çözüldüğünü belirten Gül, bin 900 tane temizlik ve güvenlik personelinin göreve başladığını ve önümüzdeki haftanın ortalarına doğru okullarda temizlik ile ilgili bir sıkıntının kalmayacağını bildirdi.

“Velilerimiz her zaman haklıdır”

Okul onarımlarını ilgili şikayetler aldıklarını belirten Gül, “Vatandaşımız, velilerimiz her zaman haklıdır. İnsanlar isterler ki öğrencileri en iyi eğitimleri alsınlar ve en problemsiz zamanlarda onarımlar devam etsin. Fakat bazı projeler yaz döneminin dışına sarkabiliyor. Yaz döneminde biz İl Milli Eğitim olarak toplamda 150 okulun onarımını yaptık. Onarımı devam eden okullar Milli Eğitim Bakanlığımızın kendisinin yaptığı onarımlardır. Bunlar büyük çaplı onarımlar, ısı yalıtımı başta olmak üzere büyük onarımı olan ve dönüşümü gerçekleşen onarımlardır. 2-3 ayda bitmeyecek onarımlar. Yaklaşık olarak 13 tane böyle okulumuz var. İnşallah eylül ayının sonuna kadar yaklaşık 8 tanesinin onarımı tamamlanacak. Ekim ayının ortalarında da önemli bir kısmı tamamlanır. 13 okulumuzda da devam eden onarımın tamamlanmasını öngörüyoruz.” şeklinde konuştu.

“Gaziantep'in bugünü dünden daha iyi, yarını da bugünden daha iyi olacak”

Gaziantep'te doğalgazın gidip dönüşümü yapılmayan 52 okulun olduğunu bildiren Gül, şunları söyledi:

“Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. 50 okulun tamamının bütçesi belirlendi, tamamının doğalgaz dönüşümü başladı. Bunlar eğitime engel olan yatırımlar değil, onlar da inşallah kış başlamadan devam edecek. Gaziantep'in bugünü dünden daha iyi, yarını da bugünden daha iyi olacak.”

“Dinimizin ilk emri de oku”

Eğitimin önemine dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Eğitim gerçekten çok önemlidir. Dinimizin ilk emri de oku. Maalesef Gaziantep geçmişten beri yoğun nüfus artışından dolayı özellikle derslik sayısı bakımından çok ciddi problemler yaşıyordu. Son yıllarda başta sayın valimiz daha önceki dönemlerdeki valilerimizin, Allah razı olsun hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, milletvekillerimizin ve belediye başkanlarımızın özellikle Gaziantep'e büyük bir hassasiyet göstermesi önemlidir. Herkes elini taşın altına koyuyor. Şu anda gerçekten her bölgemizde çok yoğun bir okul yapımı devam ediyor. Özellikle çarpık yapılaşmış bölgelerimizde okul ihtiyacımız daha fazla. Okullarımızın açılmasında katkısı olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, okulumuz bölgemize hayırlı uğurlu olsun.” temennisinde bulundu.

“Gaziantep'in derslik ihtiyacı ile ilgili ciddi bir problem var”

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, okulda bin 100 öğrenci ve 59 öğretmenin bulunduğunu bildirerek 2021 yatırımları ile ilgili bilgi vererek şöyle konuştu:

“155 dev eser ihale edilecek, inşaatlarına başlanacak. Devam eden 55 proje var. Bu da 210 okul ediyor. Orta ölçekli bir şehrin iki katından daha fazla sayıya denk geliyor. Gaziantep'in derslik ihtiyacı ile ilgili ciddi bir problem var. 40 yıl öncesinde başlayan problemi 40 günde çözmek mucize gerektiriyor. Mucize değil ama mucizeye yakın şansa sahip. Topçuoğlu ailesi de bu yıl 3 okula destek vererek mucizeyi gerçekleştirmiş oldu.”

Hayırsever İbrahim Vedat Topçuoğlu, Gaziantep Valiliği tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan “100’üncü Yılda 100 Hayırsever Kampanyası” kapsamında 3 okul yaptırmak için protokol imzaladıklarını ve protokolünü imzaladıkları bir okulun açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“Öğrencilerimiz kalifiye eleman olarak yetiştirilmek üzere eğitim ve öğretim görmektedir”

Okulun yapımında emeği geçen ve katkısı olan herkese teşekkür eden Topçuoğlu, okulun 32 derslik ve 4 atölyeden oluştuğunu belirterek, “Elektrik-elektronik teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, yiyecek içecek hizmetleri ve metal teknolojisi bölümlerinde kalifiye eleman olarak yetiştirilmek üzere eğitim ve öğretim görmektedir.” dedi.

Öğrencilere burs müjdesi

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı yapıldı. Vali Gül ve beraberindekiler açılışın ardından sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Vali Gül sınıfları gezdiği esnada öğrencilere burs müjdesi verdi. Gül, Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde bu yıl eğitime başlayan 160 öğrenciye yılsonuna kadar 340 lira burs vereceklerini belirtti.

Açılışa, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün yanı sıra Gaziantep milletvekilleri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Topçuoğlu ailesi, okul yönetimi ve öğrenciler katıldı.