Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek’ten açıklamalar

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, alt ve üst yapısı büyük ölçüde tamamlanmış, çevre ile uyumlu, dünyadaki değişime ve gelişime ayak uydurabilen Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin yatırım ve üretim için cazip imkanlar sunduğunu söyledi.

Gaziantep OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet olarak temel hedeflerinin OSB’nin marka değerini artırmak olduğunu belirten OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "Organize Sanayi, yatırımın, üretimin, ihracatın merkezidir. Ekonominin can damarıdır. Biz Organize Sanayi Bölgesini ne kadar cazip hale getirirsek, yatırımcı açısından adeta bir çekim merkezi haline dönüştürürsek, bundan en büyük faydayı şehrimiz ve ülkemiz ekonomisi görecektir. Bu nedenle OSB’ye değer katacak, marka değerini yükseltecek projelere ağırlık vereceğiz. Türkiye’nin en cazip OSB’lerinden biri olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ni daha da tercih edilebilir bir hale getirmek istiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye için daha güçlü bir sanayiye sahip olmamız gerekiyor" dedi.

"Üretimin Lokomotifi OSB"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin 43 milyon 250 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olduğunu hatırlatan Cengiz Şimşek, OSB’nin genel durumu ile ilgili şu bilgileri verdi, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi toplamda 5 bölgeden oluşuyor. Binin üzerinde sanayi tesisinin faaliyet gösterdiği OSB’de aylık ortalama 400 milyon kilowattsaat enerji, 30 milyon metreküp doğalgaz tüketiliyor. Türkiye’de kullanılan enerjinin yüzde 2’sini Gaziantep OSB’deki tesisler tüketiyor. 140 bin civarında işçinin istihdam edildiği OSB, bu özellikleriyle üretimin lokomotifi olmaya devam ediyor."

Önümüzdeki dönemde OSB’ye değer katacak projelere ağırlık vereceklerini ifade eden Başkan Cengiz Şimşek, "Gaziantep’te güçlü bir sanayi kültürü ve altyapısı var. Buna Gazianteplilerin girişimcilik ruhunu da eklemek gerekir. Bunlar önemli avantajlarımızdır. Alt ve üst yapısı büyük ölçüde tamamlanan Gaziantep OSB’nin değerini daha da artırmak, yerli ve yabancı yatırımcıların daha fazla ilgisini çekmek için önemli projeler yürütüyoruz. Bu amaçla Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile birlikte Teknopark kurma çalışmalarımız devam ediyor. 2. OSB’de 5 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Teknopark’ın yapımına bu yıl içerisinde başlanılması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Çamurdan enerji üreteceğiz"

Şimşek, "Atık su arıtma tesisimizin işletilmesi sonucu oluşan çamurdan enerji üreteceğiz. Arıtma tesisi işletmesi sonucu oluşan çamur kekinin hacimsel azalması, bertarafının sağlanması ve enerjiye dönüştürülmesi konusunda ’Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi’ işine ait Mahalli Çevre Kurul Kararından izin ve T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından ’Fizibilite Onayı’ ve ÇED Olumlu belgesi alınmış olup, tesis inşaatı bitirilmiş olup, montaj devam etmektedir. Kurulacak tesisimiz iki etaptan oluşacak olup toplam 240 ton/günlük çamur yakma kapasitesine sahip olacaktır. Bu tesis sayesinde hem enerji ihtiyacımızın bir kısmını karşılayacağız hem de daha

temiz bir çevre oluşturacağız" ifadelerine yer verdi.

Samözü deresi ıslah edilecek

Sözlerinin devamında Samözü deresi ile ilgili de bilgi veren Şimşek, "Çevre ile uyumlu bir sanayi konusunda çok hassas davranıyoruz. Organize Sanayi Bölgemizin içerisinden geçen Samözü Deresi yoğun yağış dönemlerinde kesit yetersizliğinden dolayı taşma ile sel baskınlarına neden olmaktadır. Bu sebeple Samözü Deresinde dere ıslah çalışmaları yapılacaktır" şeklinde konuştu.

Ulaşım ve konut avantajı

Şimşek sözlerinin sonunda, "Büyükşehir Belediyemiz de Organize Sanayi ile ilgili önemli projeler yürütüyor. Gaziray ve Yüksek Hızlı Tren projeleri ile 140 bin kişinin istihdam edildiği Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşım daha da kolaylaşıyor. Bölgemiz içerisinden geçmekte olan TAG otoyolundan trafiği rahatlatmak ve tırların giriş-çıkışını kolaylaştırmak için görseldeki noktalardan OSB’ye giriş bağlantısı yapılacaktır.Mevcut sosyal tesislerimiz bölgemizin ihtiyacına cevap vermekte yetersiz kalmaktadır. Bu kapsamda Bölge Müdürlüğümüz tarafından Aktoprak’ta yapımı tamamlanan İlçe Jandarma Komutanlığının taşınması ve 5. Bölge içerisinde kendisine Bölge Müdürlüğümüzce tahsis edilen alana taşınacak olan T.S.E. binasının yer aldığı alana sosyal tesis projesi uygulanarak bölge içerisinde ihtiyaçları karşılamak amacı ile çok amaçlı çarşı yapılması planlanmaktadır. Yine Büyükşehir Belediyemizin, Organize Sanayi Bölgemize yakin bir bölgede kurduğu Kuzey Şehir Projesi ile bölgemizde çalışanlar için cazip fırsatlarla ev sahibi olma imkanı sunuluyor" diye konuştu.