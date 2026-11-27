İslamabad'da üçlü savunma zirvesi! Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan aynı masada
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Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında önemli bir toplantı gerçekleştiriliyor. Üç ülkenin üst düzey yetkililerini Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya getiren toplantıda stratejik siyasi ve askeri iş birliği ele alınacak.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma iş birliğine yönelik diplomatik temaslar devam ediyor.
Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması çerçevesinde oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısı, Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.
TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY KATILIM
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Kasım'da İslamabad'da düzenlenen toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.
ÜÇ ÜLKENİN SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ MASADA
Pakistan ve Suudi Arabistan'ın üst düzey temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, üç ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra siyasi ve askeri iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuların değerlendirilmesi bekleniyor.
Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan komitenin ikinci toplantısında alınacak kararlar merakla bekleniyor.