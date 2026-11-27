Avrupa'da kuş gribi yeniden ortaya çıktı! Binlerce kanatlı hayvan itlaf edilecek
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Polonya'da yaklaşık altı aylık aranın ardından yeniden ortaya çıkan kuş gribi, veterinerlik yetkililerini harekete geçirdi. Ülkede iki ayrı çiftlikte tespit edilen yüksek patojenik kuş gribi nedeniyle 22 bin 800'den fazla kanatlı hayvanın itlaf edileceği açıklandı.
Polonya'da kümes hayvanı çiftliklerinde yeniden ortaya çıkan kuş gribi salgını nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla kapsamlı tedbirler uygulamaya konuldu.
Polonya Genel Veterinerlik Müfettişliği, kasım ayında ikinci kuş gribi vakasının tespit edildiğini duyurdu.
LABORATUVAR TESTLERİYLE DOĞRULANDI
Ülkenin orta batısındaki Wielkopolskie bölgesine bağlı Sobieseki köyünde faaliyet gösteren ticari bir kümes hayvanı çiftliğinde yapılan laboratuvar incelemelerinde yüksek patojenik kuş gribi tespit edildi.
Son vakayla birlikte iki çiftlikte itlaf edilecek kanatlı hayvan sayısının 22 bin 800'ü aştığı bildirildi.
ALTI AY SONRA YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
Polonya'nın kuzeydoğusundaki Warminsko-Mazurskie bölgesine bağlı Lipinki köyünde 22 Kasım'da doğrulanan ilk salgının 18 bin 810 kanatlı hayvanı etkilediği açıklanmıştı.
Söz konusu vaka, yaklaşık altı aylık aranın ardından kuş gribinin ülkedeki kümes hayvanı çiftliklerine geri dönüşü olarak kayıtlara geçti.
SALGIN BÖLGELERİNDE KISITLAMALAR BAŞLADI
Polonyalı veterinerlik yetkilileri, hastalığın diğer çiftliklere sıçramasını engellemek amacıyla ulusal mevzuat ve Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında bir dizi tedbiri devreye aldı.
Salgının görüldüğü çiftliklerde kanatlı hayvanların itlaf edilerek imha edilmesinin yanı sıra kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla salgın bölgelerinin çevresinde kısıtlı alanlar da oluşturulacak.