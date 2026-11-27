Efeler ilçesinde oto yağ ve lastik satışı yapılan bir dükkanda patlak veren alevler mahallede büyük paniğe yol açtı! Yoğun kara dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda kurtarma gücü yönlendirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için başlattığı yoğun söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor!

Yangın akşam saatlerinde Ata Mahallesi 509 sokak üzerindeki lastik ve oto yağ satışı yapan bir iş yerinde meydana geldi.

İş yerinden dumanların yükseldiğin gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgede ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.