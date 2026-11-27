KAYGI DÜZEYİ YÜKSEKSE YILDA 173 BİN EKSTRA ATIM: Araştırmanın en dikkat çekici ayrıntısı stres ve kaygıyla ilgili. Model tahminine göre genel kaygı düzeyi yüksek sürücülerde kalp, araba sürerken düşük kaygı düzeyine sahip olanlara kıyasla dakikada ortalama 1 kez daha fazla atıyor. İlk bakışta önemsiz görünen bu fark, günde 8 saat araç kullanan profesyonel sürücüler veya uzun yol yapanlar için yılda yaklaşık 173 bin fazladan kalp atışı anlamına geliyor. Bilim insanları, sürüş kaynaklı bu sürekli yükün uzun vadeli klinik sonuçlarını incelemeye devam ediyor.