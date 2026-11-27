Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Alpaslan Mahallesi 5559 Sokak'taki evine iş gezisinden erken döndüğünde eşini iki erkekle basan ve evdeki erkekler tarafından boğularak öldürülen 49 yaşındaki Fedai Karagöz’ü, eşiyle basılınca çıkan kavgada öldüren M.K. ve A.D.'nin, iş adamıyla aynı sitede yaşadığı, Asiye Karagöz ile gönül ilişkileri olduğu, korkunç üçlünün işadamını öldürüp servetini beraber yemeyi planladıkları tespit edildi.

Korkunç olay Fedia Karagöz’ün iş gezisinden erken dönmesiyle yaşandı. Sabaha karşı anahtarıyla evine giren Karagöz, eşini iki erkekle bastı.

Evden gelen gürültü ve kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Karagöz'ü salonda elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü buldu. İki şüphelinin, evde çıkan kavga sırasında Karagöz'ü ağır şekilde darbettikten sonra boğarak öldürdüğü tespit edildi. Polis ekipleri, iki zanlıyla birlikte Asiye Karagöz'ü de gözaltına aldı.

Şüpheliler Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Denizli Adliyesi'ne getirildi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler "tasarlayarak öldürmek" suçundan cezaevine gönderildi.

KARISI BAYILMIŞ NUMARASI YAPTI

Asiye Karagöz’ün kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşinin boşanmadığı için arkadaşlarını eve çağırıp öldürmek için plan yaptıklarını ve olayı gerçekleştirdiklerini söylediği belirtildi.

Cinayet, saldırı sırasında adamın çığlık atması üzerine komşuların ihbarda bulunmasıyla olay ortaya çıktı. Şüphelilerin olayın ardından suçlamaları kabul ettikleri, kadının ise olay sırasında bayılmış gibi davranarak yaşananlardan haberi olmadığını söylediği diğerlerinin ise uyuyormuş gibi yaptıkları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, Fedai Karagöz’ün mal varlığını paylaşmayı da planladıkları ortaya çıktı.