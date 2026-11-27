Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını partililere ileterek programın hayırlı olmasını diledi. AK Parti iktidarında son 24 yılda sağlık, ulaşım ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirten Göktaş, sosyal politikalar alanında da toplumun farklı kesimlerine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Emekliler, gençler, yaşlılar, engelliler ve kadınlara yönelik hizmetlere değinen Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadele ve engelli hakları konusunda hayata geçirilen düzenlemelerin önemini vurguladı.

Tekirdağ’a daha iyi hizmet sunmak için çalışacaklarını ifade eden Göktaş, devletin hiçbir vatandaşı geride bırakmama anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, kentteki her haneye ulaşmayı ve hizmetleri daha kapsayıcı hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Göktaş, evlilik kredisi desteğine de değinerek uygulamadan yararlanan genç çiftlere sağlanan imkanlar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş ile AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, AK Parti’ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Marmaraereğlisi Belediye Meclis Üyesi Uğur Kaya'ya parti rozeti taktı.