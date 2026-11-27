Fransa'da öğrenci eylemleri hükümete geri adım attırdı! Polise ses bombası yasağı
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Fransa'da lise öğrencilerinin düzenlediği gösterilerde yaşanan yaralanmaların ardından polislerin ses bombası kullanımına yönelik yasak genişletildi. Ulusal Polis Genel Müdürlüğünün yeni talimatıyla ses bombalarının bütün polis operasyonlarında kullanılması ikinci bir emre kadar durduruldu.
Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle sokaklara çıkan lise öğrencilerine yönelik polis müdahaleleri, ülkede güvenlik güçlerinin kullandığı mühimmatın yeniden tartışılmasına neden oldu.
Bir öğrencinin elini kaybetmesiyle gündeme gelen ses bombalarının kullanımına ilişkin yeni bir karar alındı.
YASAK ÜLKE GENELİNE YAYILDI
Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Ulusal Polis Genel Müdürü Louis Laugier, teşkilata gönderdiği yazıyla ses bombası kullanımının ikinci bir emre kadar durdurulduğunu bildirdi.
Daha önce yalnızca lise öğrencilerinin eylemlerinde uygulanan yasak, yeni talimatla güvenlik güçlerinin görev aldığı bütün operasyonları kapsayacak şekilde genişletildi.
BİR ÖĞRENCİ ELİNİ KAYBETMİŞTİ
Fransa'nın Lens kentinde 5 Ekim'de düzenlenen lise eyleminde bir öğrencinin elini kaybetmesi, polis müdahalelerine ilişkin tartışmaları alevlendirmişti.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 7 Ekim'de RTL radyosuna yaptığı açıklamada, öğrencinin elini kaybetmesine ses bombasının neden olmuş olabileceğini belirtmişti.
Nunez, olayın ardından lise öğrencilerinin gösterilerinde söz konusu mühimmatın kullanılmaması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.
500 ÖĞRENCİ VE 290 EĞİTİM PERSONELİ YARALANDI
Fransa'da eğitim şartlarının iyileştirilmesini isteyen lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana ülkenin çeşitli kentlerinde gösteriler düzenliyor.
Eylemler sırasında meydana gelen olaylarda yaklaşık 500 öğrenci ile 290 eğitim personelinin yaralandığı bildirildi.
Son kararla birlikte Fransız polisinin bütün gösterilerde ve diğer operasyonlarda ses bombası kullanmasının önüne geçildi.