Meteoroloji'den üç bölgeye fırtına alarmı! Salı akşamına kadar sürecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Marmara için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Kuzey Ege'nin açıklarında rüzgarın yer yer 10 kuvvetinde tam fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, üç bölgede etkili olması beklenen kuvvetli fırtınaya ilişkin tahminlerini açıkladı.
BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR
Batı Karadeniz'de yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUZEY EGE'DE 10 KUVVETİNDE TAM FIRTINA
Kuzey Ege'de ise yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın kuvvetli fırtınaya dönüşmesi, bölgenin açıklarında yer yer 10 kuvvetine ulaşması öngörülüyor.
MARMARA DA FIRTINANIN ETKİSİNE GİRECEK
Marmara'da pazar gününün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli fırtına bekleniyor.
SALI AKŞAMINA KADAR SÜRECEK
Meteorolojinin tahminlerine göre, üç bölgede etkili olacak fırtınalar salı günü akşam saatlerinden itibaren gücünü kaybedecek.