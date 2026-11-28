Dava dilekçesinde, "Apple, OpenAI'ın donanım pazarına girmesi beklentisine, tedarikçilere OpenAI ile çalışmamaları yönünde hukuka aykırı baskı uygulayarak ve yetenekli mühendislere erişimini kısıtlamak için geniş kapsamlı istihdam kısıtlamaları kullanarak karşılık vermiştir. Apple'ın tedarikçiler ve mühendisler üzerindeki gücü, rakip alıcıları ve işverenleri piyasadan dışlamak amacıyla hukuka aykırı biçimde kullanılamaz." ifadelerine yer verildi. Apple, temmuzda açtığı davada, eski çalışanları Chang Liu ve Tang Yew Tan'ın şirketin ticari sırlarını ve gizli bilgilerini, OpenAI'ın tüketici donanımları geliştirme çalışmaları için kullandıklarını ileri sürmüştü.