İnanların gür sesi Akit’in attığı manşetler Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in kimyasını bozdu. Özel, kendisinin ve arkadaşlarının yolsuzluklarını yazan, İBB odaklı vurgunları kaleme alan, Manisa merkezli rüşvet skandallarını açığa çıkaran, tarihi Terörsüz Türkiye projesini baltalamaya dönük gayretleri de ifşa eden Akit’i aklınca sindirmek için mahkemenin yolunu tuttu. Özel, 22 Kasım günü Nazi üniforması ve Hitler bıyığıyla tasvir edildiği resme yer verilen “Son Faşist” başlıklı haber nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Bu durum Özel’in tahammülsüzlüğünü, basın özgürlüğü hususunda ise samimiyetsizliğini ortaya koydu. Patronları ya kara paradan ya da FETÖ’den aranan Halk TV ve Sözcü TV’ye kayyım atanınca yürüyüşler yapan, tahrik denemelerinde bulunan Özel’in Akit’in bir haberini yargıya taşıması riyakârlık olarak nitelendirildi.

Gazetenin haberinde Özel’in ikircikli tavırlarına işaret edilmişti. Özel’in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Kandil’e yaranmaya çalıştığını, Türkiye karşıtı operacının elini dahi öptüğünü ancak Terörsüz Türkiye projesinin başlamasıyla 180 derece dönüş yaptığına dikkat çekilmişti. Özel, Akit’in ses getiren bu haberini okur okumaz adliyeye koşarak tahammülsüzlüğünü bir defa daha cümle aleme ilan etmiş oldu.