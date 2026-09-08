Gaziantep merkezli 3 ilde usulsüz döviz transferi operasyonunda 27 gözaltı

Gaziantep merkezli Bingöl ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri yurt dışına usulsüz şekilde aktardıkları tespit edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle kaçakçılık, suç gelirinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarına yönelik yapıldı. Üç ilde 33 şüpheli ve 28 adrese yönelik eş zamanlı çalışma yürütüldü.

Şüphelilerin, 2021-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri Gaziantep'te bulunan şahıs, iş yeri ve şirketler aracılığıyla yurt dışındaki şahıs, iş yeri ve şirketlere usulsüz şekilde aktardıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs ve şirket hesaplarında toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL para hareketliliği olduğu ve bu yolla devletin zarara uğratıldığı MASAK raporlarıyla belirlendi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 50 milyon TL'lik taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.