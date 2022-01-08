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Spor Gaziantep, Karagümrük'ü 3 golle geçti
Spor

Gaziantep, Karagümrük'ü 3 golle geçti

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 4 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 15:34:00 -
Gaziantep, Karagümrük'ü 3 golle geçti

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 4 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele 3-1 Gaziantep'in üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Furkan Soyalp, 18'de Muhammet Demir ve 73'te Figueiredo kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 51. dakikada Emre Mor'dan geldi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 31 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise 3 maç aradan sonra mağlup oldu ve 27 puanda kaldı.

Ligin 21. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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