Gaziantep FK'nin kalecisi İstanbul'a geliyor! İşte yeni takımı...

Galatasaray'da gündeme gelen ilk isim, Gaziantep FK'nin kalecisi Günay Güvenç oldu. Deneyimli file bekçisinin sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü ve Hatayspor, Süper Lig'den çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu da bu ekiplerde görev yapan futbolcuların sezon sonuna kadar başka takımlarda forma giymesine izin verdi.

Galatasaray, tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci arayışlarına başladı.

TRT Spor'a göre; sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar geçici bir transfer yapmak için harekete geçti.

Maaşını Galatasaray ödeyecek

Galatasaray bu süreçte, Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılıların sezonun geri kalanında Günay'ın maaşının tamamını ödemesi bekleniyor. 31 yaşındaki file bekçisinin yerli olmasının, bu transferde en büyük etken olduğu belirtiliyor.