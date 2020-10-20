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Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, PFDK'ye sevk edildi
Spor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, PFDK'ye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 20:17:49 -
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, PFDK'ye sevk edildi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, cezaya uyulmaması ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Sumudica'nın yanı sıra talimatlara aykırı davranan Gaziantep FK'yi PFDK'ye sevk etti.

Gaziantep FK'de ayrıca antrenör Şener Gençtürk ve yardımcı antrenör Erdal Güneş de PFDK'ye gönderildi.

Hukuk müşavirliği, Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Cristian Sapunaru'yu kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk ederken, Fraport TAV Antalyaspor oyuncusu Sidney Sam de aynı gerekçeyle kurula sevk edilen isim oldu.

Fraport TAV Antalyaspor saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle, kulüp idarecisi Emin Murat Süğlün sportmenliğe aykırı açıklamaları, kulüp görevlisi Servet Çavuşoğlu ve oyuncu Ersan Adem Gülüm de talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle kurula sevk edildi.

Fatih Karagümrük'te ise Jimmy Durmaz, Kasımpaşa maçındaki kural dışı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.

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