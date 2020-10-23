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Spor Gaziantep FK Konyaspor'u konuk ediyor
Spor

Gaziantep FK Konyaspor'u konuk ediyor

Teknik direktör Marius Sumudica cezası nedeniyle takımın başında yer alamayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:06:18 -
Gaziantep FK Konyaspor'u konuk ediyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Yarın saat 16.00'da Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Ligin geride kalan haftalarında henüz galibiyetle tanışamayan ve 4 puan toplayabilen Gaziantep FK, 6 puanlı rakibini yenerek ligdeki ilk galibiyetine ulaşabilmenin hesaplarını yapıyor.

Sakatlığı nedeniyle forvet oyuncusu Andre Felipe'den Konyaspor karşısında yararlanamayacak olan Gaziantep ekibinde, ayrıca kart cezası nedeniyle Junior Morais ve Kevin Mirallas da kadroda olamayacak.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica da cezası nedeniyle takımın başında yer alamayacak. Sumudica'nın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Gabriel Margarit'in olması bekleniyor.

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