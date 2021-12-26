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Spor Gaziantep FK deplasmanda ilk galibiyetini aldı
Spor

Gaziantep FK deplasmanda ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Gaziantep FK, sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 16:43:00 -
Gaziantep FK deplasmanda ilk galibiyetini aldı

Bu sezon dış sahada oynadığı 9 karşılaşmadan sadece 2 puan çıkarabilen teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, Çaykur Rizespor'u 44. dakikada Maxim'in ayağından bulduğu golle bu sezon deplasmandaki ilk galibiyeti almanın sevincini yaşıyorlar.

Lige deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 yenilerek başlayan kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0, Adana Demirspor'a 4-0, Atakaş Hatayspor'a 2-1, Galatasaray'a 2-0, Trabzonspor'a 3-0, Göztepe'ye 2-1 yenilip, Demir Grup Sivasspor'la 1-1 ve Yukatel Kayserispor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Bu maçlarda kalesinde 19 gole engel olamayan Gaziantep temsilcisi, rakip filelere meşin yuvarlağı 6 kez gönderebildi.

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