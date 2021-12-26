Gaziantep FK deplasmanda ilk galibiyetini aldı
Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Gaziantep 1-0'lık skorla galip tamamladı.
Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Gaziantep 1-0'lık skorla galip tamamladı. Gaziantep FK, böylece sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı.
Gaziantep'e üç puanı getiren golü 44. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim kaydetti.
Son 4 maçında 3. galibiyetini alan Güneydoğu ekibi, bu sonuçla puanını 28'e çıkarırken, 3 maç sonra kaybeden Rizespor ise 17 puanda kaldı.