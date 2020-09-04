  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gazi Üniversitesi öncülüğünde "Mükemmeliyet Merkezi" kurulacak
Aktüel

Gazi Üniversitesi öncülüğünde "Mükemmeliyet Merkezi" kurulacak

Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ'nün ortaklığında hayata geçirilecek "Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi" için üç üniversitenin rektörünün katılımıyla protokol imzalandı - Merkezde, insan beyninin gizeminin aydınlatılması, yenilikçi cihaz, yapay zeka uygulamaları gibi çalışmalar yürütülmesinin yanında nörobilim ekosistemi için eğitim platformu oluşturulması da hedefleniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:10:28 -
Gazi Üniversitesi öncülüğünde "Mükemmeliyet Merkezi" kurulacak

ANKARA (AA) - Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) ortaklığında kurulacak "Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi" (NÖROM) için protokol imzalandı.

Gazi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde ilk kez üç araştırma üniversitesinin ortak hayata geçireceği NÖROM için protokol imza töreni düzenlendi.

Törene, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen NÖROM'un proje yöneticileri olan Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Prof. Dr. Meltem Bahçelioğlu, Prof. Dr. Metehan Çiçek, Prof. Dr. Uğur Halıcı, Prof. Dr. İlkay Ulusoy ve Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay da Gazi Üniversitesi Senato Salonu'ndaki törende yer aldı.

NÖROM bünyesinde biyolojik veya yapay sistemlerden elde edilen nörobilim yöntemleri ile işlemleyerek insan beyninin gizeminin aydınlatılması, tanısal ve tedaviye yönelik biyohedef tanımlama, yenilikçi cihaz, yapay zeka uygulamaları, nöroçip, sistem/hastalık modelleri geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecek.

Merkez ile aynı zamanda nörobilim ekosistemi için eğitim platformu oluşturulması da hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Başardık, gerçekten başardık
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Başardık, gerçekten başardık

TEKNOFEST 2020 Roket Yarışları heyecanı 1 Eylül'de Tuz Gölü’nde başladı. Etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykar Tek..
İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama
Ekonomi

İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, yetki belgesi olmayan kişilerin denetlenip cezalar alacağını kaydederek, ikinci el fiyatlarında düşüşün söz ..
NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu
Dünya

NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekaniz..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı