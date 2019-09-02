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Gazi Aylar'dan 'Demirtaş'a tahliye' kararına sert tepki: Adliye koridorlarında neler oluyor?

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin terör suçlarından yargılanan HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında adli kontrol şartıyla serbest kalması kararına tepki gösteren Türkiye Şehit ve Gazi Yakınları Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Adliye koridorlarında neler oluyor?" diye sordu ve ekledi: "Bize göre Demirtaş'ın dağdaki hainden tek farkı üzerindeki takım elbisesi"

02 Eylül 2019 Pazartesi 23:22
Gazi Aylar'dan 'Demirtaş'a tahliye' kararına sert tepki: Adliye koridorlarında neler oluyor?

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

"Anayasa Mahkemesi üyelerinin vermiş olduğu kararla sarsılan adalet mekanizması 6-7 Ekim olaylarının müsebbibi HDPKK Eş Başkanı Demirtaş'a verilen tahliye kararıyla yerle bir olmuştur." diyen Aylar, "Bizler vatan kahramanları olarak bu kararı tanımıyoruz, kabul etmiyoruz, şiddetle ve esefle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş'ın Kobani olaylarından sorumlu olduğunu söyleyen Aylar, sözlerine şöyle devam etti:

"19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bu davaya itiraz eden bir tane vatan evladı yok muydu da bu şaibeli karar oy birliğiyle alındı? Hakimlerin söyleyemediklerini biz söylüyoruz. Demirtaş 6-7 Ekim olaylarının baş aktörüdür. Ankara Tren Garı'nda patlatılan bombanın fitilini ateşleyen kişidir. Hendek Operasyonlari'nda şehit edilen 793 vatan evladının failidir. Bu kararı veren yargı mensupları bu olayları ne çabuk unuttular."

'Demirtaş'ın dağdaki hainden tek farkı takım elbisesidir'

"Bu karar Demirtaş'ın suçsuz olduğu anlamına gelmez. Demirtaş'ın bizler için dağdaki hainlerden tek farkı takım elbise giymesidir. Terör örgütü mensubu olmak ve örgüt üyeliğinden 4 yıl 8 ay ceza almışken, 30 davada 150 yıl ile yargılaması devam eden bir terörist hakkında bu karara hükmetmek akıl ve vicdan tutulmasıdır. Mahkeme üyelerine sormak istiyorum. Rahat edecek vicdanları var mı? Bizler vakıf olarak bu karara imza atan üyelerin araştırılmasını istiyoruz. Vatan kahramanları olarak daima takipçileri olacağız. Bu karara imza atan mahkeme üyeleri bilsinler ki şehitlerimizin aziz ruhları sürekli onların yakalarında olacak."

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 23:22
  1. Ankara
  2. Selahattin Demirtaş
  3. Kobani olayları
  4. 6-7 Ekim olayları
  5. tahliye

YORUM YAZ

  • AĞA AĞA 16 dk önce
    Adaletin mizani şaşarsa birgün herkese isabet eder.O sebeple bana değmeyen yılan olayını geçelim.Adaleti tesis edelim . Ama adalet gerçekleşen kararsa o zaman herkes her karara saygı duysun. Adalet görüşlere yakın karar demek olmamalıdır

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