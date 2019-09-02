Gazi Aylar'dan 'Demirtaş'a tahliye' kararına sert tepki: Adliye koridorlarında neler oluyor?

Taha Emre Özdemir Ankara

"Anayasa Mahkemesi üyelerinin vermiş olduğu kararla sarsılan adalet mekanizması 6-7 Ekim olaylarının müsebbibi HDPKK Eş Başkanı Demirtaş'a verilen tahliye kararıyla yerle bir olmuştur." diyen Aylar, "Bizler vatan kahramanları olarak bu kararı tanımıyoruz, kabul etmiyoruz, şiddetle ve esefle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş'ın Kobani olaylarından sorumlu olduğunu söyleyen Aylar, sözlerine şöyle devam etti:

"19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bu davaya itiraz eden bir tane vatan evladı yok muydu da bu şaibeli karar oy birliğiyle alındı? Hakimlerin söyleyemediklerini biz söylüyoruz. Demirtaş 6-7 Ekim olaylarının baş aktörüdür. Ankara Tren Garı'nda patlatılan bombanın fitilini ateşleyen kişidir. Hendek Operasyonlari'nda şehit edilen 793 vatan evladının failidir. Bu kararı veren yargı mensupları bu olayları ne çabuk unuttular."

'Demirtaş'ın dağdaki hainden tek farkı takım elbisesidir'

"Bu karar Demirtaş'ın suçsuz olduğu anlamına gelmez. Demirtaş'ın bizler için dağdaki hainlerden tek farkı takım elbise giymesidir. Terör örgütü mensubu olmak ve örgüt üyeliğinden 4 yıl 8 ay ceza almışken, 30 davada 150 yıl ile yargılaması devam eden bir terörist hakkında bu karara hükmetmek akıl ve vicdan tutulmasıdır. Mahkeme üyelerine sormak istiyorum. Rahat edecek vicdanları var mı? Bizler vakıf olarak bu karara imza atan üyelerin araştırılmasını istiyoruz. Vatan kahramanları olarak daima takipçileri olacağız. Bu karara imza atan mahkeme üyeleri bilsinler ki şehitlerimizin aziz ruhları sürekli onların yakalarında olacak."