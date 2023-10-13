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Medya Gazetecilik ve Müslümanlık açısından rezillik! Karar’ın haber spotuna dikkat
Medya

Gazetecilik ve Müslümanlık açısından rezillik! Karar’ın haber spotuna dikkat

Yeniakit Publisher
2023-10-13 15:03:00 - 2023-10-13 15:05:51

Gelecek Partisi'nin gazetesi Karar, Hamas ile ilgili tepki çeken bir habere imza attı.

Hamas'ın Aksa Tufanı harekatıyla baş kaldırdığı terör örgütü İsrail'e, içimizdeki siyonist severler bazen üstü kapalı, bazen alelade destek veriyor.

Özellikle Hamas hakkındaki asılsız iddialarla algı oluşturmaya çalışan medya unsurları, göz göre göre yalan haberlerle Hamas hakkında terörist intibaı uyandırıyorlar.

Son olarak Gelecek Partisi'nin açık destekçisi Karar gazetesi, Hamas ile ilgili tepki çeken ifadeler kullandı.

"Katliamın ortağı yalan fabrikası" manşetinin spotunda Karar, "Hamas'ın İsrail'e saldırısında sivillerin de hedef alınması tepki çekerken, Tel Aviv dezenformasyon kampanyasına hız verdi" ifadelerine yer verdi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu haber de masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Bu spotun ilk cümlesini bir daha bir daha okusunlar. Yüz defa, bin defa okusunlar, kafalarını duvarlara vursunlar; "Biz bu cümleyi nasıl koyduk buraya?" Gazetecilik açısından baksanız rezillik, Müslümanlık açısından baksanız rezillik, insanlık açısından baksanız rezillik.

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