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Gazeteci ve Yazar İsmail Saymaz kimdir? İsmail Saymaz'ın hayatı

Gazeteci ve Yazar İsmail Saymaz'ın hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Çeşitli televizyon programlarında gündemi yorumlayan İsmail Saymaz kimdir? İşte İsmail Saymaz'ın hayatı

04 Eylül 2019 Çarşamba 22:35
Gazeteci ve Yazar İsmail Saymaz kimdir? İsmail Saymaz'ın hayatı

Gazeteci ve Yazar İsmail Saymaz'ın hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Çeşitli televizyon programlarında gündemi yorumlayan İsmail Saymaz kimdir? İşte İsmail Saymaz'ın hayatı

İsmail Saymaz kimdir?

11 Temmuz 1980 yılında Rize'de doğan gazeteci ve yazar İsmail Saymaz, aslen Erzurumludur.

İlkokul ve lise öğrenimini Rize'de tamamlayan İsmail Saymaz, lise yıllarında Ülkücü bir düşünce yapısına sahip olmuş, ardından da edebiyat öğretmeninin önerdiği kitapların etkisiyle sol kesime yönelmiştir.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Saymaz, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

1995 yılında 15 yaşındayken yerel radyolarda edebiyat programları yapmaya başlayan İsmail Saymaz, daha sonra yerel televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katıldı.

Gazetecilik hayatına ilk olarak doğduğu şehir olan Rize'de başlayan İsmail Saymaz daha sonra, bulunduğu İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı.

2002 yılında Radikal gazetesinde görev yapmaya başladı. İnsan hakkı ihlalleri ve düşünce özgürlüğü üzerine çeşitli haberler yaptı ve bu konularda kitaplar yayınladı.

Erzincan Davası başta olmak üzere çeşitli haberleri nedeniyle yirmiye yakın davada yüz yılı aşkın hapis cezası istemiyle yargılandı.

Hürriyet gazetesinde muhabirlik yaptığı dönemde 24 Ekim 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin iletişim uygulaması olan "ByLock"'un patentini elinde bulunduran David Keynes ile bir röportaj gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 22:35
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