Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF): Doğal gaz piyasasında köklü değişiklikler! Gaz fiyatlandırma...

Mısır'ın başkenti Kahire'de bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen GECF'in 24'üncü oturumu sonrası yayımlanan yazılı açıklamada, "Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle piyasadaki gelişmelerin gaz merkezlerinde ve uzun vadeli sözleşmelerin fiyatlarında dalgalanmalara yol açtığı" ifade edildi.

Açıklamada, gaz fiyatlandırma mekanizmasının değiştirilmesi, piyasa performansı risklerinin yönetilmesi ve siyasi amaçlarla "tavan fiyat" politikasının uygulanmasına yönelik girişimlerden duyulan derin endişeye vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, doğal gaz piyasasına müdahale girişimlerinin, yatırımcı, üretici ve tüketicilere zarar verebileceği belirtildi.

Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla da yaptığı açıklamada, "Bugün, tüm uluslararası çabaların enerji güvenliği, sürdürülebilirlik ve enerjinin temini hedefine yoğunlaştığı bu kritik zamanda bir araya gelmiş bulunuyoruz." dedi.

Doğal gaz kaynaklarının önemine işaret eden Molla, "Doğal gaz en temiz hidrokarbon yakıttır ve enerji geleceğinde önemli bir rol oynamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.



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