Çin`in Hong Kong üzerinden altın ithalatı geriledi! Çin altın fiyatları ne kadar?

Çin`in Hong Kong üzerinden yaptığı net altın ithalatı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 50 düştü.

Hong Kong Nüfus ve İstatistik Bakanlığı verilerine göre Çin'in Hong Kong üzerinden yaptığı net altın ithalatı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 50 azaldı.

Eylül ayında Çin'in Hong Kong üzerinden net altın ithalatı ağustos ayındaki 68 bin 227 kg'den 33 bin 227 kg seviyesine indi.

Toplam ithalat 71 bin 855 kg'den 37 bin 272 kg'ye indi.

1 Çin Yuanı 2,55 Türk Lirasıdır.

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