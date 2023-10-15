Gayrimeşru ilişkisi ortaya çıkmıştı! Show TV'den Metin Akpınar'a bomba gönderme
Show TV, gayrimeşru ilişkisinden ikiz kız çocukları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar'a, "Nereden Çıktı Bu Velet" isimli filmle göndermede bulundu. Akpınar'ın oynadığı film, sosyal medyada gündem oldu.
81 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın gayrimeşru ilişkisinden ikiz kız çocukları olduğu gündeme bomba gibi düştü. Kızlardan Duygu Nebioğlu, babasının Metin Akpınar olduğunu yapılan DNA sonucunun ardından mahkeme kararıyla tescillendiği duyurdu.
Show TV ise bugün 14.30'da Metin Akpınar, Zeki Alasya ve Hale Soygazi'nin başrollerini paylaştığı "Nereden Çıktı Bu Velet" isimli filmi yayınladı. Akpınar'a göndermede bulunduğu düşünülen film, sosyal medyada gündem oldu.
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