Gavurdağı Salatası tarifi, nasıl yapılır?

Gavurdağı Salatası Tarifi İçin Malzemeler

3 adet domates

1 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

3-4 dal taze soğan

Maydanoz

2 avuç iri kırılmış ceviz

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Sumak

Tuz

Yapılışı

Domatesler ve yeşil biber küçük küçük doğranır. Yeşil soğanlar ve maydanozlar da çok ince kıyılır. Kuru soğan mümkün olduğunca küçük doğranarak biraz tuzla ovulur. Bütün malzeme geniş bir kaba alınır, iri kırılmış cevizler, zeytinyağı ve nar ekşisi ilave edilir. Göz kararı yaklaşık 1 yemek kaşığı sumak da eklenir. Karıştırılarak servis tabağına alınır. Zeytinyağının ve nar ekşisinin miktarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Afiyet olsun