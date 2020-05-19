  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye avantajlı durumda

Petrolde yükseliş 5 haftadır sürüyor

KYK haziran ayı burs ve kredi ödemeleri yattı mı?

Browni ıslak kurabiye nasıl yapılır? Islak kek tadında şerbetli kurabiye tarifi

Canlı yayında mukabele
için kalan
Aktüel

Gasp zanlısı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:40:54 -
Gasp zanlısı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir parkta uyuyan kişinin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen Cezayir uyruklu şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ş. 16 Mayıs'ta İskenderpaşa Mahallesinde bulunan bir park içerisinde bankta uyuduğu esnada cebinden cep telefonunun çalındığını ve şüpheliyle boğuşmasına rağmen telefonunun kurtaramadığını anlatarak polise şikayette bulundu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akşemsettin Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde şüphelinin eşkaline uyan Cezayir uyruklu Ahmed H'yi (28) yakaladı. E.Ş, şüpheliyi kesin ve net bir şekilde teşhis etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı