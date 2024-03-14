Garipoğlu ailesi gibi gülüyorlar eğleniyorlar... Eylem Tok'un oğlunun işlediği cinayet bir Sabetayist ritüeli miydi?

Kaynak: YENİ AKİT

İstanbul Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok’un oğlu T.C.’nin lüks araçla arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarparak Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu. Ardından Eylem Tok ile oğlu yetkililere teslim olmak yerine rahat ve alaycı tavırlarla olayın üstünü örtmek istedi akabinde yurtdışına kaçtı.

Mısır'a kaçan anne-oğul buradan da ayrılarak ABD'ye sığındı.

eylem tok ve oğlunun İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçarken havaalanında çekilmiş görüntülerinde çok mutlu ve rahat oldukları görüldü.

Dün Mısır'dan kaçtıkları ABD'de taksiye binerken görüntülenen anne-oğulun yine epey mutlu ve neşeli oldukları görüldü. Sanki bir cana kıymamış ve 4 kişiyi yaralamamış gibi mutlu ve neşeli görülen anne ve oğlunun bu tavırları yaşanan olayın bir ritüel olup olmadığını akıllara getirdi

Garipoğlu Ailesine çok benziyor

Yahudi kökenli Garipoğlu ailesinin üyesi olan Cem Garipoğlu'nun işlediği cinayetin altından Yahudi ayini çıkmıştı. Cem Garipoğlu Yahudilerdeki 'erkekliğini ıspatlama ritüeli' olan mayasız ayine benzer şekilde genç ve bakire bir kızı vahşice katletmiş cesedi kiloMetrelerce uzakta oturan babanesinin evinin önündeki çöplüğe atmıştı.

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Bu cinayetin ardından yıllar geçse de Garipoğlu ailesi ritüeli sürdürmeye devam ederek cinayetin işlendiği koltuğun üzerinde mutlu aile pozu vermişti.

Tok ailesinin genç ferdi de Cem Garipoğlu gibi ritüel mi düzenledi?

Lüks aracıyla kalabalığa dalan 1 kişinin ölümüne sebep olan ve ardındna ailece rahat tavırlarla yurtdışına kaçan Tok ailesi de bir tür yahudi-sabetaycı ritüele mi imza attı sorusunu akıllara getirdi.