Gardiyan, mübaşir, icra ve zabıt katibinin görevi nedir ve ne yapar? Gardiyan, mübaşir, icra ve zabıt katibinin 2021 maaşları ne kadar oldu?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, telegramdan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." açıklamasında bulundu. İşte merak edilen mesleklerin görev tanımı ve 2021 maaş ücretleri…

İnfaz koruma memuru (Gardiyan) ne iş yapar ve 2021 maaşı ne kadar oldu?

İnfaz ve koruma memuru, ıslah evleri ve cezaevlerinde bulunanların barınma, yeme içme ve hayatlarını sürdürme ihtiyaçlarına yardımcı olan personeldir. Bununla beraber infaz ve koruma memuru, tutukluların topluma yeniden kazandırılmasına yardım eder. İnfaz koruma memurları vardiyalı ve normal çalışma sistemi ile çalışır.

İnfaz ve koruma memuru 2021 maaşları aşağıdaki listede sıralanmıştır…





Mübaşir ne iş yapar ve 2021 maaşı ne kadar oldu?

Mübaşir, mahkemelerde duruşmaya girecek davalı ve davacı kişilere ve tanıklara çağrıda bulunan, hakimin emir ve beyanlarını bildiren, gerekli evrak ve dokümanların takibini yapan kişilere denir. Mübaşirler ayırıca "Çağrıcı" olarak da adlandırılır.

Mübaşir 2021 maaşları aşağıdaki listede sıralanmıştır…





İcra ve zabıt katibi ne iş yapar ve 2021 maaşı ne kadar oldu?

Zabıt katibi, icra takip uygulamalarını yapar, Karar ve tutanakları yazılı usule uygun şekilde yazar, davalara ait müzekkereleri yazarak ilgili birimlere süresinde gönderir. Konuşmacılardan açık bir şekilde anlaşılamayan ifadeleri düzeltmesini talep eder.

İcra katibi, icra işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Haciz yoluyla tahsil edilmesi gerekli evrakları teslim alarak, evraklar üzerindeki incelemeleri yaparlar.

İcra ve zabıt katibi 2021 maaşları aşağıdaki listede sıralanmıştır…



