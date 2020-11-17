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Ekonomi Garanti BBVA ATM’leri, 16 ilde Kentkart yükleme noktası olarak hizmet veriyor
Ekonomi

Garanti BBVA ATM’leri, 16 ilde Kentkart yükleme noktası olarak hizmet veriyor

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:58:22 -
Garanti BBVA ATM’leri, 16 ilde Kentkart yükleme noktası olarak hizmet veriyor

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, Adana, Alanya, Antalya, Bandırma, Burdur, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, İnegöl, Karadeniz Ereğlisi, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Sivas ve Yozgat’ta geçerli olan hizmetle Kentkartlı’lara 7 gün 24 saat ATM’den, İnternet ve Mobil’den para yükleme imkanı sunacak.

Garanti BBVA açıklamasına göre, kullanıcılar Garanti BBVA müşterisi olmasa bile bankanın ATM’lerini kullanarak Kartsız İşlemler menüsünden sadece cep numarası - şehir - Kentkart numarasını girerek Kentkart yüklemelerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Kentkart kullanıcıları ayrıca Garanti BBVA İnternet ve Mobil üzerinden Ödeme adımını takip ederek Ulaşım Kartları menüsünden de yükleme yapabiliyor.

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