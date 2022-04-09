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Yerel Garaj yangını 3 katlı binaya sıçradı
Yerel

Garaj yangını 3 katlı binaya sıçradı

Samsun'da çıkan garaj yangını 3 katlı binaya sıçradı. Yangın sonucunda garaj küle dönerken, binanın 2 katı da büyük zarar gördü. Yangınla inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 17:45:00 -
Garaj yangını 3 katlı binaya sıçradı

Yangın, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın garajında çıktı. Mahalle sakinleri sokak üzerinde otururken birden patlama sesi duydu. Bir anda 3 katlı bir evin bahçesinde bulunan garajın yandığını gören mahalle sakinleri durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ve polis harekete geçti.

Garajdan çıkan alevler 3 katlı binanın ilk 2 katına da sıçradı. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında garaj küle dönerken, binanın ise 2 katında büyük zarar oluştu.

Yangınla inceleme başlatıldı.

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