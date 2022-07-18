Gana'da 'Marburg humması' salgını ilan edildi

DSÖ, laboratuvarların bu ayın başlarında açıklanan iki vakada enfeksiyonları doğrulamasının ardından Gana'da Ebola benzeri Marburg virüsü hastalığının ilk salgınını ilan etti.

DSÖ'den yapılan açıklamada, Senegal'deki bir laboratuvara gönderilen örneklerde Marburg virüsü tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, hastaların sağlık çalışanları da dahil olmak üzere temas kurduğu 90'dan fazla kişinin tespit edildiği ve takibe alındığı aktarıldı.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yaptığı açıklamada, sağlık yetkililerin hızla yanıt vererek Marburg virüsüne karşı hazırlıklı olmaya başladığını dile getirdi. Acil önlem alınmadan virüsün kontrolden çıkabileceğini işaret eden Moeti, "DSÖ sahada sağlık yetkililerini destekliyor ve şimdi salgın ilan edildiğine göre müdahale için daha fazla kaynak ayırıyoruz." ifadesini kullandı.

Gana'nın Ashanti bölgesinde ayın başlarında hayatını kaybeden 2 kişide Marburg humması tespit edilmişti. Ancak salgını doğrulanması için Senegal'deki bir laboratuvara örnek gönderilmişti.