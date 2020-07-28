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Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 33 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 03:30:45 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 33 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 33 bini geçti.

Gana Sağlık Hizmetlerinin açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 374 bin 612 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 655 artarak 33 bin 624'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 168 kişi yaşamını yitirirken iyileşen hasta sayısı ise 29 bin 801'e ulaştı.

Gana'da son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Ülkede artan vaka sayılarına rağmen salgına karşı alınan önlemler hafifletildi.

Gana'da başkent Akra 17 bin 383, Ashanti 8 bin 229, Western 2 bin 563 ve Central 1362 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 861 bini aştı, 18 bin 199 kişi hayatını kaybetti.

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