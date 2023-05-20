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Dünya Gana, IMF'nin onayladığı 3 milyar dolarlık kredinin ilk kısmını aldı
Dünya

Gana, IMF'nin onayladığı 3 milyar dolarlık kredinin ilk kısmını aldı

Yeniakit Publisher
2023-05-20 23:57:00 -
Gana, IMF'nin onayladığı 3 milyar dolarlık kredinin ilk kısmını aldı

Gana'nın Uluslararası Para Fonunun (IMF) onayladığı 3 milyar dolarlık kredinin ilk kısmı olan 600 milyon doları teslim aldığı bildirildi.

Gana Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 milyar dolarlık, üç yıllık genişletilmiş kredi imkanının 600 milyon dolarlık ilk kısmının alındığını belirtti.

Ofori-Atta, açıklamasında, "fonların bütçe desteği için kullanılacağını ve enflasyonu düşürmeye yardımcı olacağını" söyledi.

Gana, 3 yıl önce başlattığı "Gana Yardımın Ötesinde" kampanyası kapsamında IMF programından çıkmıştı.

Ülkede son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle tekrar IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapılmıştı. Bu karar, aktivisitler ve halk tarafından eleştirilse de analistler, "kararın Gana'nın zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olacağını" belirtiyor.
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