Gana dini ne? Gana Müslüman mı? Gana'da yaşam güvenli mi? Gana hangi kıtada yer alır, Gana nüfusu? Gana'da yaşayan Türkler

Gana ya da resmî adı ile Gana Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir. Ülkenin komşularını Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Togo oluştururken, güneyinde Gine Körfezi (Atlas Okyanusu) yer alıyor. Peki, Gana Müslüman mı? Gana'nın dini nedir? Gana hangi kıtada yer alır? İşte Gana hakkında bilmeniz gereken en önemli özellikler.

Gana, Afrika kıtasının batısında yer alan zengin yer altı madenlerinin bulunduğu sıra dışı özelliklere sahip bir ülkedir. Bölgenin maden zenginliklerinin önemli bir bölümü Gana’da yer almaktadır. Gana hakkında bilmeniz gereken özellikler bununla da kalmıyor.

Gana ya da resmî adı ile Gana Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir. Ülkenin komşularını Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Togo oluştururken, güneyinde Gine Körfezi yer almaktadır. Gana, Afrika kıtasının batısında yer alan güvenli, zengin yer altı madenlerinin bulunduğu sıra dışı özelliklere sahip bir ülkedir,

GANA MÜSLÜMAN MI? Gana dini?

Ülke genelinde hakim olan din Hristiyan dinidir. Nüfusun %71,2'si Hristiyan inancına göre yaşamaktadır.

Gana nüfusu? Gana'da yaşayan Türkler

Nüfusun %71,2'si Hristiyan inancına göre yaşamaktadır. Hristiyan dini içerisindeki mezhep dağılımda ise nüfusun %28,3'ü Pentacosizm, %18,4'ü Protestan, %13,1 katolik, %11,4'ü ise diğer Hristiyan mezheplerine göre inançlarını yaşamaktadırlar. Ülkede İslamiyeti din olarak benimseyen ve bu doğrultuda inançlarını uygulayan nüfusun oranı %17,6 düzeyindedir. Gana'da ayrıca %5,2 yerel Afrika dinlerine, %0,8 ise de diğer dinlere inanan topluluk yaşamaktadır. 2010 verilerine göre nüfusun %5,2'si de herhangi bir dine mensup olmadığını ifade etmektedir. Gana'da Yaşayan Türkler grubu olduğu biliniyor.

Gana'da günlük yaşam

Atlantik Okyanusu'na kıyısı bulunan Afrika ülkesi Gana, zengin altın ve elmas kaynaklarının yanı sıra dünyanın en büyük kakao üreticilerinden olmasına rağmen günümüzde dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alıyor. Başkent Akra dışında neredeyse hiçbir yerleşim alanında yeterli alt yapının bulunmadığı ülkede, ciddi oranda yoksulluk yaşanıyor. İş imkanlarının az olduğu ülkede sokak ve caddelerde çok sayıda kadın satıcı dikkati çekiyor. Satacakları malzemeleri başlarının üstünde taşıyan kadınlar, sıcak havaya rağmen ürünleri satma mücadalesi veriyor.

Gana Neyi Meşhur?

Gana'da Ne Yenir? |Gana Yemeği

Jollof Pilavı

Balık.

Banku.

Fufu.

Tuo Zaafi.

Tropikal Meyveler.

Kelewele.

Omo Tuo.

Gana gelişmiş bir ülke mi?



Gana ekonomisi özellikle 2001 yılında demokrasiye geçişten sonra, önemli anlamda gelişme kaydetmiştir. Ülkede altın ve başka diğer pek çok değerli maden yatakları olmasına rağmen, Gana dünyanın en fakirleri arasında bulunur. Mevsimsel geçişlerin neredeyse hiç olmadığı Gana'da tropikal iklim hakimdir. (veri: 2022)

Afrika kıtasında bulunan Gana, bölgenin en zengin yer altı ve maden yataklarının bulunduğu ülkelerden biridir. Ekonomik yapısına baktığımızda yer altı ve maden yataklarının fazla olmasına rağmen Gana’nın beklenen kalkınmayı yakalayamadığını görüyoruz. Ülkenin en büyük gelir kaynağı tarım ve hayvancılık olup bölgede en fazla turist çeken ülke Gana Cumhuriyeti’dir.

Gana’nın coğrafi yapısı?

Bölgenin coğrafi yapısına göz attığımızda bölgeyi üç ayrı başlık altında inceleyebiliriz. Bölge, yağmur ormanları, sahil şeridi ve savan bölgesi olarak üç gruba ayrılmaktadır. Volta Nehri, Gana topraklarının önemli bölümünün ihtiyacını karşılamakta ve böylece bölgede tarım ve hayvancılık oldukça kolay yapılmaktadır. Ülke genelinde çok sayıda ormanlık bölge ve doğal güzellikler yer almaktadır.

Gana’da mutlaka görmeniz gereken bölgeler

Gana Cumhuriyeti’nin başkenti Accra olup burası ülkenin en çok turist alan illeri arasındadır. Bunun yanı sıra Cape Coast, Tamale ve Kumasi illeri Gana’da en çok dikkat çeken bölgeler arasında yer alıyor. Gana’ya gittiğinizde yağmur ormanlarına giderek sıra dışı unutulmaz bir gezi programı yapabilirsiniz. Ayrıca bölgede bulunan sahil şeridine giderek farklı bir tatil planlaması yaparak Gana’nın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

Gana’ya gitmek istediğiniz zaman Türkiye’den tek seferle gidemezsiniz. Bu nedenle aktarmalı uçuş seferlerini takip ederek Gana’ya gidebilir ve Gana’da harika bir tur planı yaparak unutulmaz bir tatilin tadını çıkarabilirsiniz. Ülke genelinde çok sayıda ormanlık bölge ve doğal güzellikler yer almaktadır. Gana’ya komşu olarak Fildişi Sahili yer almakta ve Gana’ya gittiğinizde rotanıza burayı da dâhil edebilirsiniz. Gana’ya gitmek istediğinizde tur paketlerine bakarak siz de Gana’ya harika bir gezi planlaması yapabilirsiniz.