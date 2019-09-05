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GameX 2019 Uluslararası Oyun ve Eğlence Fuarı başladı

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en büyük oyun ve eğlence fuarlarından biri olan GameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde oyunseverlere kapısını açtı

05 Eylül 2019 Perşembe 12:44
GameX 2019 Uluslararası Oyun ve Eğlence Fuarı başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en büyük oyun ve eğlence fuarlarından biri olan GameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı başladı.

Yerli ve yabancı dijital oyun firmalarının katıldığı ve 15 yıldır düzenlenen GameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı, oyunseverlerin yoğun katılımıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayımcıları Derneği (OYUNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Kendirli, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, oyun endüstrisinin son 10 yılda yıllık bazda yüzde 10'un üzerinde büyüme sağladığını belirterek, Türkiye'de 1 milyar doları aşan oyun ihracatı olduğunu ve Türkiye'deki oyun ekonomisinin yatırımcıların ilgisini çektiğini söyledi.

Büyük markaların eğlence sektörü stratejisi oluşturma zamanının geldiğini ifade eden Kendirli, bu dönüşümü yakalamak için oyun endüstrisini tüm çevresi ve kavramlarıyla tanımak gerektiğini kaydetti.


- 8 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek


GameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı'nda; PC ve konsol oyunları, simülatör ve sanal gerçeklik deneyimleri, teknoloji oyuncu ekipmanları, cosplay etkinlikleri, seminerler, atölye çalışmaları, drone ve robot yarışları yer alıyor.

Katılımcılar, dijital oyun karakterlerini birebir canlandıran cosplay etkinliklerine büyük ilgi gösterdi ve oyun kahramanlarının kostümlerini taşıyan cosplay'lerle fotoğraf çektirdi.

Fuarda, koltuk, klavye ve kulaklık gibi oyun aksesuarları üreten yerli firmalar da ürünlerini oyunseverlerin beğenisine sundu.

Giriş ücretlerinin 20 ila 150 TL arasında değiştiği fuar, 8 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:44
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