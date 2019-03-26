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Game Of Thrones ne zaman başlayacak? | Game Of Thrones final sezonu tarihi belli oldu

Tüm dünyada geniş izleyici kitlesine sahip olan Game Of Thrones dizisinin hayranları, dizinin 8. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunu merak ediyor. Dizinin yayıncı kanalı HBO'dan yapılan açıklamada ise dizinin sürelerinin uzayacağı da duyuruldu. Peki, geçen sezonda heyecanlı sahnelere yer veren ve izleyici tarafından dört gözle beklenen Game Of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak? Game Of Thrones final sezonu tarihi belli oldu mu? İşte diziye dair ayrıntılar...

26 Mart 2019 Salı 13:07
Game Of Thrones ne zaman başlayacak? | Game Of Thrones final sezonu tarihi belli oldu

Tüm dünyada geniş izleyici kitlesine sahip olan Game Of Thrones dizisinin hayranları, dizinin 8. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunu merak ediyor. Dizinin yayıncı kanalı HBO'dan yapılan açıklamada ise dizinin sürelerinin uzayacağı da duyuruldu. Peki, geçen sezonda heyecanlı sahnelere yer veren ve izleyici tarafından dört gözle beklenen Game Of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak? Game Of Thrones final sezonu tarihi belli oldu mu? İşte diziye dair ayrıntılar...

Game Of Thrones final sezonu ne zaman başlayacak?

Yayınladığı fragmanlarda yeni sezon tarihine dair bilgiler veren yapımcı HBO, dizinin 14 Nisan tarihinde yayında olacağını resmi hesaplarında paylaştı. Dizinin alt yazılı versiyonu, 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece 04.00'da ülkemizde canlı izlenebilecek.

Son bölümde neler olmuştu?

Lannister'ların Stark ve Targaryen hanelerine verdiği ateşkes sözünü tutması gerektiğini düşünen Jamie Lannister, kuzeydeki Akgezen saldırısına karşı adamlarını hazırlamaktadır. Cersei'nin bu anlaşmanın aslında olmadığını, yalan söylediğini söylemesinin ardından tepki gösteren Jamie, hanesini terk ederek kuzeye doğru hareket etmeye başlamıştır. Diğer taraftan kuzeyde durumlar ciddi boyutlara ulaşmış ve Akgezenler ciddi ciddi saldırmaya başlamıştır.

Bölüm süreleri uzayacak

Game of Thrones'un yayıncı kanalı HBO'dan yapılan açıklamaya göre toplam 6 bölümden oluşacak 8. sezon bölümlerinin maksimum süresi 80 dakika olacak. Buna göre bölüm bölüm süreler ise şöyle:

8. Sezon Bölüm 1: 54 dakika

8. Sezon Bölüm 2: 58 dakika

8. Sezon Bölüm 3: 60 dakika

8. Sezon Bölüm 4: 78 dakika

8. Sezon Bölüm 5: 80 dakika

8. Sezon Bölüm 6: 80 dakika

Game of Thrones'ta daha önce yalnızca bir kez 1 saat 20 dakikalık bölüm izlemiştik. Yedinci sezonun final bölümü olan The Dragon and the Wolf, 80 dakikalık uzunluğa sahipti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:07
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