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Gambiyalı stoper için girişimler başlatıldı! Bomba iddia...

Devre arasında yapacağı takviyeler ile kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig lideri Galatasaray, gündemine İtalya'dan Omar Colley'i aldı. Sözleşmesi devam eden Omar Colley'in, bu transfere olumlu bakacağı konuşuluyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 18:01:00 -
Gambiyalı stoper için girişimler başlatıldı! Bomba iddia...

Devre arasında yapacağı takviyeler ile kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig lideri Galatasaray, gündemine İtalya'dan Omar Colley'i aldı. Sözleşmesi devam eden Omar Colley'in, bu transfere olumlu bakacağı konuşuluyor.

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna şu ana kadar takviye yapmamasına rağmen çalışmalarına devam ediyor.

Fransız basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların birçok bölge için arayışta olduğu ve bu bölgelerden birini de savunma olduğu aktarıldı.

Galatasaray'ın, bu doğrultuda Sampdoria forması giyen Omar Colley ile ilgilendiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un, Colley'in takıma olumlu katkı sağlayacağını düşündüğü ifade edildi.

Akşam'a göre; Sarı-kırmızılı ekibin, 30 yaşındaki futbolcu için şu ana kadar Sampdoria'ya resmi bir teklifte bulunmadığı, oyuncunun da görüşmelerin başlamasını beklediği kaydedildi. Sampdoria'nın, Colley'in ayrılmasına karşı olmadığı vurgulandı.

Öte yandan Gambiyalı stoper ile İtalya'dan Salernitana ve Cagliari ile birlikte İngiltere'den Fulham'ın ilgilendiği belirtildi.

Bu sezon Sampdoria'da 17 maça çıkan Colley, takımına 1 gollük skor katkısı sağladı. 30 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor. Colley'in piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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