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Aktüel Gambiyalı amatör futbolcu "bici bici" satarak geçimini sağlıyor
Aktüel

Gambiyalı amatör futbolcu "bici bici" satarak geçimini sağlıyor

Mersin'de oynadığı futbol kulübünden aldığı parayı az bulduğu için ayrılarak tezgahta yöresel tatlı bici bici satmaya başlayan Gambiyalı futbolcu Yahya Jarju yeniden yeşil sahalara dönmek istiyor - Yahya Jarju: "Daha önce bici bicinin ne olduğunu bile bilmiyordum. Tadına baktıktan ve bici bici yapımını ustamın bana öğretmesinden sonra çok sevdim"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 11:38:45 -
Gambiyalı amatör futbolcu "bici bici" satarak geçimini sağlıyor

MERSİN (AA) - SALİM TAŞ - Mersin'de amatör bir futbol takımında oynayan Gambiyalı futbolcu, kulüpten kazandığı parayı az bulunca takımdan ayrılarak tezgahta yöresel tatlı "bici bici" satmaya başladı.

Mersin'deki amatör bir takıma geçen sezon transfer olan orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Yahya Jarju, aldığı parayı yeterli bulmayınca kulüple sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek, yeni bir takım arayışına girdi.

Oynayabileceği bir takım bulamayan Jarju, Mersin'de tesadüfen karşılaştığı "bici bici" satıcısının kendisine sunduğu iş teklifini kabul ederek çalışmaya başladı.

Tezgahta "bici bici" satan Jarju, bu yolla geçimini sağlayabildiği için mutlu olurken, diğer taraftan yeni bir takım bularak yeşil sahalara ve çok sevdiği futbola dönmeyi umut ediyor.

Gambiyalı oyuncu Jarju, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolu çok sevdiğini ve bugüne kadar çeşitli takımlarda oynadığını söyledi.

Takımından ayrıldıktan sonra ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladığını anlatan Jarju, "bici bici" satıcısının iş teklifini değerlendirerek çalışmaya başladığını belirtti.

İşe başladıktan sonra ilk başlarda zorlandığını anlatan Jarju, şu ifadeleri kullandı:

"Gambiya'da iş imkanları çok fazla bulunmadığından ülkeme geri gidemedim. Mersin'de iş aramaya başladım. Sahil yolunda gezdiğim sırada cebimde kalan son paramla bici bici satıcısından kola aldım. O sırada satıcı olan Serhat abi benimle muhabbet etmeye başladı. Başımdan geçenleri ona anlattım. O da bana kendisiyle çalışmamı teklif etti. İşsiz olduğum ve paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim. Daha önce bici bicinin ne olduğunu bile bilmiyordum. Serhat abimin bana öğretmesinden sonra çok sevdim. Şimdi kendime yetecek kadar para kazanmaya başladım çok mutluyum "


- "Hayalim iyi bir kulüp bulup futbol hayatıma devam etmek"


Jarju, gündüzleri spor salonuna giderek antrenmanlarına devam ettiğini, akşamları ise sahil yolunda bulunan "bici bici" tezgahında satış yaptığını söyledi.

Futbol oynayabileceği bir takım aramaya devam ettiğini aktaran Jarju, "Benim hayalim iyi bir kulüp bulup futbol hayatıma devam etmek. İnşallah bir takım bulur ve oynarım." dedi.

Bici bici satıcısı Serhat Arı da Yahya'yı işe aldığından dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

Müşterilerinin Yahya ile çok iyi anlaştığını ve onu çok sevdiklerini belirten Arı, "Yahya burada çok mutlu. Beni ailesinden biri olarak görüyor. Yahya işe başladıktan sona ilk gün biraz zorlandı ama sonra bana 'bu işi bana bırak ben profesyonel olurum' dedi. Şu anda benden daha iyi bici bici yapıyor." diye konuştu.

Arı, Yahya'nın en kısa zamanda kulüp bularak oynamasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.




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