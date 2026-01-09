  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tanju duayı abartınca Bolu’ya felaket getirmiş! 1.5 metrelik kar yağışını kendi duasına bağladı Bakan Kacır: Dev bir etkinliğe imza atacağız Dünya uzayı Türkiye'den izleyecek İran’da kaos tırmanıyor! İsferayen’de sokağa inen protestocular savcıyı öldürdü! Mavi Vatan'ın yeni Barbaros'u! GÖKDENİZ hedefi tam isabetle vurdu "Sözcü Gazetesi’nin İmamoğlu’ndan rüşvet aldığı ortaya çıktı!" Kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Masa başında yalan rüzgarı! Fahiş aidatlara çözüm geliyor! Son sözü meclis söyleyecek! İzmir’de kooperatif vurgununa bir darbe daha! Başsavcılık Tunç Soyer ve Kaya’nın tahliyesine itiraz etti! Terör sevici İstanbul Barosu’nun terör davasında karar açıklandı! Madalya da taksaydınız... Bornova Belediyesi'ne tepki: Okul inşaatına ruhsat vermeyerek süreci tıkadı CHP eser değil, engel üretiyor ABD'de 5 eyalet sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump’a dava açtı Kazan Kaldırdılar
Eğitim Gam kelimesi ne anlama gelir? Gamsız kime denir?
Eğitim

Gam kelimesi ne anlama gelir? Gamsız kime denir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gam kelimesi ne anlama gelir? Gamsız kime denir?

Türkçede farklı dillerden gelen iki ayrı gam kelimesi bulunurken, bu kelimelerin anlamları üzüntü ve müzikteki nota dizisi olarak birbirinden ayrılır.

Gam kelimesi, günlük dilde sıkça kullanılmasına rağmen köken ve anlam bakımından okuyucuyu şaşırtabilecek iki farklı karşılığa sahiptir. Bu kelimelerden ilki, Arapça kökenli olup "ġamm" şeklinde telaffuz edilir ve genellikle duygu durumunu ifade eder. İkinci gam kelimesi ise Fransızcadan dilimize geçmiş olup, müzik terimi olarak kullanılır. Bu iki farklı kökenli kullanım, "Gam ne demek TDK anlamı" sorusuna iki ayrı cevap verilmesini gerektirir.

TDK sözlüğüne göre, Arapça kökenli olan ve en yaygın kullanılan gam anlamı; üzüntü, kaygı, tasa ve kederdir. Bu anlam, genellikle kişinin ruh halini, yaşadığı derin sıkıntıyı veya endişeyi ifade etmek için kullanılır. Örneğin, "Bu olaydan sonra yüzünde büyük bir gam vardı" cümlesinde, kişinin yaşadığı üzüntü vurgulanmaktadır.

Müzikte Gam Ne Demektir?

Fransızca kökenli olan ve "gamme" kelimesinden türeyen ikinci "gam" anlamı ise tamamen müzik bilimiyle ilgilidir. Bu terim, sekiz adet notanın (do, re, mi, fa, sol, la, si, do) kalın sesten ince sese doğru ya da tam tersi yönde sıralanmasıyla oluşan diziye denir. Müzikte bir eserin hangi notaları kullanacağını belirleyen bu dizi, makam ya da tonun temelini oluşturur.

Gamsız Kime Denir?

"Gamsız kime denir" sorusunun cevabı, kelimenin Arapça kökenli "üzüntü" anlamıyla doğrudan bağlantılıdır. Gam kelimesinin zıttını ifade eden gamsız, sözlük anlamıyla üzüntüsü, kaygısı, tasası veya sıkıntısı olmayan kişiyi tanımlar. Mecaz anlamda ise gamsız kişi, hayatındaki olayları kendine dert etmeyen, hiçbir şeye aldırış etmeyen, tasasız ve vurdumduymaz tavırlar sergileyen kişiler için kullanılır. Gündelik yaşamda bu kişiler için "Dünyanın derdi umurunda değil, tam bir gamsız" gibi ifadeler kullanılabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor
Gündem

Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor

Savcı Sayan, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AK Parti'ye geçeceği yönünde bomba iddiayı paylaştı.
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir"
Gündem

Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir"

Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ süren skandal açıklamalar, Halep’teki terör inlerinin yerle bir edilmesiyle birlikte tekrar sosyal medyan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23