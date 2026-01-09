Gam kelimesi ne anlama gelir? Gamsız kime denir?

Gam kelimesi, günlük dilde sıkça kullanılmasına rağmen köken ve anlam bakımından okuyucuyu şaşırtabilecek iki farklı karşılığa sahiptir. Bu kelimelerden ilki, Arapça kökenli olup "ġamm" şeklinde telaffuz edilir ve genellikle duygu durumunu ifade eder. İkinci gam kelimesi ise Fransızcadan dilimize geçmiş olup, müzik terimi olarak kullanılır. Bu iki farklı kökenli kullanım, "Gam ne demek TDK anlamı" sorusuna iki ayrı cevap verilmesini gerektirir.

TDK sözlüğüne göre, Arapça kökenli olan ve en yaygın kullanılan gam anlamı; üzüntü, kaygı, tasa ve kederdir. Bu anlam, genellikle kişinin ruh halini, yaşadığı derin sıkıntıyı veya endişeyi ifade etmek için kullanılır. Örneğin, "Bu olaydan sonra yüzünde büyük bir gam vardı" cümlesinde, kişinin yaşadığı üzüntü vurgulanmaktadır.

Müzikte Gam Ne Demektir?

Fransızca kökenli olan ve "gamme" kelimesinden türeyen ikinci "gam" anlamı ise tamamen müzik bilimiyle ilgilidir. Bu terim, sekiz adet notanın (do, re, mi, fa, sol, la, si, do) kalın sesten ince sese doğru ya da tam tersi yönde sıralanmasıyla oluşan diziye denir. Müzikte bir eserin hangi notaları kullanacağını belirleyen bu dizi, makam ya da tonun temelini oluşturur.

Gamsız Kime Denir?

"Gamsız kime denir" sorusunun cevabı, kelimenin Arapça kökenli "üzüntü" anlamıyla doğrudan bağlantılıdır. Gam kelimesinin zıttını ifade eden gamsız, sözlük anlamıyla üzüntüsü, kaygısı, tasası veya sıkıntısı olmayan kişiyi tanımlar. Mecaz anlamda ise gamsız kişi, hayatındaki olayları kendine dert etmeyen, hiçbir şeye aldırış etmeyen, tasasız ve vurdumduymaz tavırlar sergileyen kişiler için kullanılır. Gündelik yaşamda bu kişiler için "Dünyanın derdi umurunda değil, tam bir gamsız" gibi ifadeler kullanılabilir.