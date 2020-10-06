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Aktüel Galaxy Note20 Ultra en iyi akıllı telefon seçildi
Aktüel

Galaxy Note20 Ultra en iyi akıllı telefon seçildi

Galaxy Note20 Ultra, ABD merkezli Consumer Reports'un değerlendirmesinde; ekran, performans ve rahatlıkta en yüksek değerlendirme olan "Mükemmel" notunu aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:01:32 -
Galaxy Note20 Ultra en iyi akıllı telefon seçildi

İSTANBUL (AA) - Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note20 Ultra, ABD merkezli Consumer Reports dergisinin akıllı telefon kategorisinde ilk sırada yer aldı.

Samsung açıklamasına göre, derginin Galaxy Note20 serisinin ağustos ayındaki lansmanından bu yana en son çıkan akıllı telefonlar genelinde yaptığı değerlendirmesinde, Galaxy Note20 Ultra toplam 85 puanla birinci oldu.

Galaxy Note20 Ultra ekran, performans ve rahatlıkta en yüksek değerlendirme olan "Mükemmel" notunu aldı. Galaxy Note20 Ultra’nın yüksek hız, tek şarjda 36,5 saat süren pil ve kamera performansı da dikkati çeken diğer özellikler oldu.

Açıklamaya göre, Galaxy Note serisinin güçlü bir telefon olma konumunu daha da sağlamlaştıran Galaxy Note20 Ultra, bugüne kadarki en güçlü Note serisi olma mirasını da sürdürüyor.

Tüm Galaxy cihazlarındaki en hızlı işlemci ile üretilen Galaxy Note20 Ultra, ikonik tasarımdan ödün vermeden son teknoloji ve üstün mobil deneyimlerini sunuyor. Galaxy Note20 Ultra, parmak izlerini ve lekeleri azaltan yeni puslu dokusu ile değişen trendleri aşan tonlardaki yeni Mystic renk seçenekleriyle de öne çıkıyor.

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