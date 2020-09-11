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Ekonomi Galaxy M51 için Samsung online mağazada ön sipariş alınıyor
Ekonomi

Galaxy M51 için Samsung online mağazada ön sipariş alınıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:55:56 -
Galaxy M51 için Samsung online mağazada ön sipariş alınıyor

İSTANBUL(AA) - Samsung’un yeni Galaxy M51 telefonu, ön siparişe özel Galaxy Buds hediye fırsatıyla Samsung Online Mağazada satışa sunuldu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında hediye olarak verilecek olan kulaklık, tüketicinin satın aldığı Samsung Galaxy M51 ürünü ile birlikte gönderilecek. Ürün gönderimlerinin 1 Ekim’den sonra yapılması planlanıyor.

Samsung’un uygun fiyatı ve performansı ile dikkatleri üzerine çeken yeni telefonu Galaxy M51 ile M serisine güçlü bir üye daha katılıyor. Snapdragon işlemcinin güç verdiği ve 6,7 inç ekran boyutuna sahip bu akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 7.000 mAh pil kapasitesine sahip olması.

25W hızlı şarj desteğiyle de gelen telefonda ayrıca 8 GB RAM kapasitesine ve 128 GB dahili, 512 GB’ta kadar artırılabilen depolama kapasitesine de yer veriliyor. Kamerada da oldukça iddialı olan Galaxy M51, arka tarafta dörtlü kamera kurulumuna sahip. 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik ve 5 MP makro kamera ile gelen telefonun ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

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