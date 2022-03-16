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Spor Galatasaraylılar Fenerbahçeli Acun'a hücum etti!
Spor

Galatasaraylılar Fenerbahçeli Acun'a hücum etti!

Perşembe günü oynanacak olan Galatasaray-Barcelona maçının Exxen yerine TV8'den şifresiz olarak yayınlanmasını isteyen Galatasaray taraftarları, sosyal medyada gündem oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 15:54:00 -
Galatasaraylılar Fenerbahçeli Acun'a hücum etti!

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray Perşembe günü Barcelona ile tarihi bir maça çıkmaya hazırlanıyor.

Maç için satışa çıkarılan tüm biletler dakikalar içerisinde tükenirken satılan 52 bin biletin 38 bini dört saniye içerisinde satılmıştı.

Şimdi Galatasaraylı taraftarlar ise gözlerini Acun Ilıcalı’ya dikti.

Maçın yayınlanacağı Exxen platformunun sahibi olan Acun’dan maçın şifresiz yayınlanmasını isteyen Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadan kampanya başlattı.

Twitter’da Türkiye gündeminde birinci sıraya yükselen #AcunMacıNaklenVer etiketine yazan Galatasaraylı taraftarlar maçın TV8’den şifresiz olarak verilmesini istedi.

Acun Ilıcalı’dan ise bu talebe henüz yanıt gelmedi.

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